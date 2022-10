Jenaila Rose Prulla reyna ng 39th PCA Open Tennis Championships

WALANG takot na tumapak sa tennis court si Jenaila Rose Prulla kahit alam na ang makakalaban ay si top seed Marian Jade Capadocia na tumalo sa kanya sa finals tatlong taon na ang nakalilipas.

Nangarap na balang araw ay tatanghalin siyang kampeon at makakabawi kay Capadocia, dumating ang araw na iyon, Linggo ng hapon.

Mas matangkad, malakas at makaranasdan, ginamit ng 17-anyos na tenista ang bentahe upang pagpagin si Capadocia, 6-3, 7-6 (3) at kumpletuhin ang pangarap na magkampeon sa 39th PCA Open Tennis Championships 2022 sa Plaza Dilao indoor shell court sa Paco, Maynila.

“First and foremost, I improved my fitness so I could have more power and I also had more confidence and courage now compared to the last time when we played,” saad ni Prulla. “I didn’t feel scared because a lot of people inspired me,”

Sinalto ni Prulla ang asinta ng 27 taong-gulang Capadocia na masungkit ang pangwalong kampeonato upang masikwat ang P100K mula sa ga isponsor na ng Smart/PLDT, official ball Dunlop, Manila councilor Jong Isip, San Jose Salt, W. L. Food Products, Palawan Pawnshop at Pagcor.

May P50K si Capadocia. (Elech Dawa)