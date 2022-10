Mga ka-Misteryo lumapit sa Misteryo si Renzo ng Makati at nagtanong sa umano’y itim na espiritu na gumugulo sa kanya.

“Yan ang paksa natin ngayon basta may Misteryo Alamin ang Totoo!”

Misteryo: “Paano ka ginugulo ng itim na espiritu?”

Renzo: “During my sleep nakikita ko siya sa dream, i don’t know if she or he siya cant figure out ano gender niya pero feeling ko lalaki siya.”

Misteryo: “Threatening ba ang appearance niya sayo everytime makita mo siya?”

Renzo: “Yes kasi hindi na ako makatulog once nagising ako sa nightmare ko sa kanya. Para siyang si Freddie Krueger ng Nightmare on Elm Street nanghahabol sa dreamer. Ganun siya gusto niya ako lapitan pero tumatakbo ako.”

Misteryo: “I see hindi naman kaya reflection yun ng psychological or emotional status mo kasi dreams can be interpreted based on your personal problems na kailangan mo I-resolve. Anyway gaano mo kadalas mapanaginipan yang dark entity?”

Renzo: “Almost every night ko siya napanaginipan lately not sure kung dahil malapit na ang undas or coincidence lang.”

Misteryo: “Maybe may connection sa Undas pero may iba pang factors kung ganun at entity nga siya. Try to protect yourself during sleep. Mag pray ka everytime matutulog ka ask some protection from guardian angels. Kung mag-appear siya in your dream, try to confront him.”

Renzo: “Ok I will do that pero sa palagay mo ba dark entity yun? Kaya ko ba siya labanan if ever?”

Misteryo: “Hindi natin alam kung ano motibo niya pero iniisip ko kung ano ang nag-trigger at nag-appear siya sayo. Definitely hostile siya kasi umaatake siya sayo. Baka may new object in your possession na source ng entity?”

Renzo: “Not sure pero I’ll try to see ano dun kasi recently may mga souvenir items na dumating mostly gifts ng friends.”

Sa mga ka-misteryo mag-ingat sa mga antique na inuuwi sa bahay or baka may object na inilagay sa room niyo. Spirits kasi has connections with objects.

Sa mga ka-misteryo mag-ingat sa mga antique na inuuwi sa bahay or baka may object na inilagay sa room niyo. Spirits kasi has connections with objects.