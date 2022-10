Fran Yu at Letran Knights babantayan ng mga karibal

NAKATUON ang atensyon ng lahat ng sa back-to-back champion Letran Knights kasunod ng pitong pananalanta sa pagtutulungan ng mga beteranong sina Fran Yu, Brent Paraiso at Louise Sanggalang sa 98th National Collegiate Athletic Association senior’s basketball tourney second round elims.

Kahit mabagal ang upisa ng Muralla-based squad sa first round, dagdag pa ang dalawang larong suspensyon kina Paraiso at Sanggalang, pinanindigan pa rin nito ang asintang three-peat sa pagsolosa second place sa 10-3 win-loss record.

“Hanggang kaya namin, itutuloy basta one game at a time lang,” ani Sangalang noong Biyernes nang bawian ang sumindak sa kanila sa first round na Lyceum Pirates.

Samantala muling kinansela ng liga Linggo ng hapon ang mga laro ng Mapua Cardinals-San Sebastian Golden Stags at Rizal Heavy Bombers-Letran Knights dahil sa bagyong Paeng. (Gerard Arce)