Framber Valdez, Houston Astros tabla kontra Philadelphia Phillies

Gumana ang curved ball ni starting pitcher Framber Valdez para ipreserba ang 5-2 win ng Houston kontra Philadelphia at itabla ang 147th Major League Baseball 2022 World Series sa 1-1 Sabado ng gabi sa Minute Maid Park.

Hindi napakawalan ni Valdez ang five-run lead pagtapak sa mound sa seventh inning.

Pasabog ang Astros sa first inning, naka-homer si Alex Bergman at maagang lumayo sa 5-0. Kumapit ang Houston sa dulo kahit nang magtangkang mag-rally ng Phillies.

“His curveball was on tonight,” ani Phillies star Bryce Harper na 0 of 4 kay Valdez. “It was big, sharp.”

Inumpisahan ni Valdez ang laro gamit ang tan glove na may halong orange at yellow. Sa second inning, pahiyang siya nang magpalit ng mas dark na glove, dark cleats na. May white stripes.

Game 3 sa Martes, November 1. (Vladi Eduarte)