Euroclydon nagpasikat sa Metro Turf 3-Year-Old & Above Maiden Race

BINALANDRA ni Euroclydon ang husay upang angkinin ang panalo sa 3-Year-Old & Above Maiden Race Linggo ng haponsa Metro Turf sa Malvar/Tanauan, Batangas.

Ginabayan ni jockey MM Gonzalez, kalmado siya upang hindi bitawan ang unahan na kanyang hinawakan mula pa lang sa largahan.

Nagrehistro si Euuroclydon ng 1:26.4 minuto sa 1,400 meter race upang hamigin ang ang premyong P20K ng winning horse owner.

Bakbakan ang nasilayan ng mga karerista at hanggang sa rektahan ay nagtagisan sina Euroclydon at Money For Gabriel.

Sa huling 100 metro ng laban, umungos na ng tuluyan si Euroclydon at nanalo ng dalawang kabayo ang agwat sa pumangalawang si Money For Gabriel.

Tersero si May Ten sa nasabing event na suportado ng Philippine Racing Commission o Philracom. (Elech Dawa)