Disney binida adobo recipe ng mga Noypi

Bilang pagkilala sa mga Filipino-American, naglabas ng chicken adobo recipe ang entertainment company na Disney kung saan tila itinuturo ito ni Mickey Mouse ang kanyang mga kaibigang character.

Sa kanilang opisyal na Instagram account, binahagi ng Disney ang larawan nina Mickey, Donald Duck at Goofy ang mangkok na may adobo at siyempre perfect partner nito na white rice.

Bukod dito, meron ding detalye kung ano ang mga ingredient nito at kung paano ito lulutuin.

“Chicken adobo is a popular Filipino dish, and each family has their own way of making it,” ayon sa post. Dagdag nito, “Filipino adobo is salty and sweet.”

Ang nasabing post ay bahagi ng selebrasyon ng Filipino-American History Month na ipinagdiriwang tuwing Oktubre. (MJ Osinsao)