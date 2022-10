Dignidad at respeto

Matapos ang dalawang taon na may pandemya, muling makakabalik ang marami nating kababayan sa himlayan ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay ngayong Undas.

Matatandaan na nitong nakalipas na dalawang taon, ipinagbawal ang pagpunta sa mga memorial park, sementeryo at mga columbarium sa panahon ng Undas para hindi magsikip ang mga lugar na ito at kumalat ang COVID-19 virus.

Naging tradisyon na nating mga Pilipino ang gunitain tuwing November 1 at 2 ang ating mga mahal sa buhay na pumanaw na. Para sa atin, pagbibigay respeto at pag-aalaala sa kanila ang pagbisita natin sa kanilang mga puntod o columbarium vault sa mga araw na ito.

Sa Davao City, sinisikap nating ang mga yumao ay magunita sa maayos at disenteng paraan sa panahon pa lang ng kanilang pagkaburol. Kaya naman isa sa mga proyekto ng inyong Kuya Pulong ang pagpapatayo ng Lamayan ng Bayan.

Dito ay libre ang pagpapaburol ng mga Dabawenyo na walang kakayahang magbayad ng funeral services para sa kanilang mga pumanaw na mga mahal sa buhay.

Sa ibang lugar, kapag hindi kayang magpaburol sa funeral home o sa bahay, karaniwan ng nakikita na sa tabi ng kalye ginagawa ang paglalamay. May nakatayo lamang na tolda na pinapahiram ng barangay bilang proteksyon mula sa usok, araw at ulan para sa yumao at sa mga nakikiramay.

Kaya naman naisip ng aming tanggapan na ito ang gawing proyekto para sa mga mahihirap nating kababayan sa Davao. Sa Lamayan ng Bayan, makakatiyak na magiging maayos at payapa ang kanilang gagawing paglalamay para sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay.

Sa kasalukuyang Kongreso, ang unang Lamayan ng Bayan na nai-turn over ng ating 1st Congressional District Office ay sa Barangay Talomo noong October 3.

***

Ang aking anak na si Rodrigo “Rigo” Duterte II ang inatasan kong kumatawan sa akin sa pag-turn over ng Lamayan building sa barangay.

Kasabay nito ay ang pag-turn over din ni Rigo ng aking proyektong gymnasium na nasa Barangay Talomo rin. Maaring gamitin bilang lugar ng mga pagpupulong, assembly at iba pang akitibidad ang gymnasium.

Dahil ang inyong Kuya Pulong ay kadalasang abala sa mga gawain sa Kongreso sa Maynila, minsan ay si Rigo na ang pinapapunta ko sa mga inagurasyon ng proyekto ng 1st Congressional District at mga aktibidad tulad ng pamimigay ng relief goods at food packs sa mga nasalanta ng mga kalamidad sa Davao City.

Magandang experience ito para kay Rigo para masaksihan niyang personal ang kalagayan ng mga mahihirap nating mga kababayan at malaman kung ano ang mga dapat gawin para sila ay matulungan.

Kamakailan nga ay pinayuhan ko siya na patuloy na tumulong sa mga gawain at proyekto ng aking tanggapan sa Davao. Ganoon din ang sinabi kay Rigo ng kanyang lolo at kapangalan—ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinayuhan din siya ng dating Pangulo na huwag sarhan ang pintuan sa planong makapagsilbi sa bayan.