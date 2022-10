‘Di lahat sapol ni ‘Paeng’! PBBM sinopla NDRRMC sa state of calamity

Malamig si Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa hirit ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) na magpatupad ng national state of calamity dahil sa epekto ng bagyong Paeng at ang malawakang flashfloods at landslide sa maraming lugar sa Mindanao.

“Just one question, actually itong final recommendation ninyo, national state of calamity ‘yang what you are recommending? But there are areas that are not in a state of calamity. O sige, let me wait for your resolution, and tingnan ko. It looks like especially Region 5, BARMM, is going to really be put under a state of calamity. Kahit na ‘yon lang muna,” anang pangulo.

Gayunman ay hinihintay ng Malacañang ang report at draft resolution ng NDRRMC sa itinutulak na national state of calamity sa buong bansa.

Sinabi ni Pangulong Marcos na maraming lugar ang naapektuhan lalo na ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) kaya dapat maisumite agad sa kanyang tanggapan ang draft resolution.

Sa report ng BARMM officials sa Presidente nitong Sabado, inilahad ng mga ito ang lawak ng pinsala ng landslides at flashfloods sa kanilang nasasakupan na nagdulot ng pagkamatay ng maraming tao at pagkawasak ng mga pananim at mga ari-arian. (Aileen Taliping)