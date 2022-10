Deschon Winston uaariba sa MVP tapos ng UAAP first round elims

TINANGHAL na bida sa karera para sa 85th University Athletic Association of the Philippines 2022 men’s basketball tournament Most Valuable Players race tapos ng first round elims si Deschon ‘Schonny’ Winston ng La Salle Green Archers.

Nakalikom ang 6-foot-4 Fil-Am guard ng 84.429 statistical points (SPs) sa likod ng pamamayagpag sa scoring sa 21.29 points per game.

Huihinga sa batok niya si UP Fighting Maroons guard JD Cagulangan kahit nakaisang laro pa lang na may 78.0 SPs.

Tumetersera ang kontrobersyal na si Ateneo Blue Eagles sophomore playmaker Forthsky Padrigao na may 76.571, kasunod ng isa pang guwardya ng DLSU na si Evan Nelle na may 73.6 at reigning Rookie of the Year Carl Tamayo ng UP na may 72.714.

Kukumpleto sa Top 10 sina Ange Kouame ng AdMU (71.571), UE Red Warriors shooter Luis Villegas (70.429), Adamson Soaring Falcons scoring guard Jerom Lastimosa (68.857), Ateneo skipper Dave Ildefonso (67.857) at UP center Malick Diouf (66.143).

Pero dehins papasa si Cagulangan na makakasama sa pagpili sa karangalan dahil kinakailangang maabot ng isang manlalaro ang 70 porsiyento ng laro, habang diskwalipikado na si Nelle sanhi ng one-game suspension. (Gerard Arce