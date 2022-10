BBM sa Pagasa: Ayusin forecast para iwas-disgrasya

Itinulak ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang pagpapaigting pa sa pagpapalabas ng mga abiso at panawagan tuwing may bagyo upang maiwasan ang matinding pinsala gaya ng nangyari sa Maguindanao at iba pang mga lugar sa bansa.

Inatasan ng pangulo ang mga lokal na opisyal na mas magandang paghandaan ang pagdating ng bagyo kaysa ang search and rescue pagkatapos ng kalamidad.

Kasabay nito inatasan ni Marcos ang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration (Pagasa) na pag-aralang mabuti ang mga dumarating na bagyo sa bansa upang hindi maulit ang nangyari sa Maguindanao kung saan marami ang namatay dahil hindi inaasahan ang pagdating ng kalamidad.

“I’m a little bit concerned why the situation in Maguindanao was so bad. Sana… let’s study it further, Sec. Solidum. And we’ll find — we’ll see what we can do para maging mas maging accurate ang mga forecast natin, especially sa flooding because that seems to be the problem now,” wika ng pa­ngulo.(Aileen Taliping)