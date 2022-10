Annabelle huling-huli sina Ruffa, Bistek

Alam mo, Dondon (my dear editor), very cool lang si Annabelle Rama sa kanyang 70th birthday celebration na ginanap sa Manila House Private Club sa BGC (Bonifacio Global City) sa Taguig City noong Wednesday night, kung saan ang isa sa mga bisita niya ay si Herbert ‘Bistek’ Bautista na sobrang nali-link nga sa panganay na anak niyang si Ruffa Gutierrez.

Nakita ko nga na pasulyap-sulyap lang si Bisaya kina Ruffa at Bistek habang nagkukuwentuhan ang dalawa at pa-apir-apir pa.

Pero dahil busy rin si Bisaya sa napakarami niyang mga bisita that night, hindi siya masyadong nagpaka-‘Marites’ sa dalawa.

May pagkakataon nga lang na nang makita ni Bisaya na kausap ng entertainment press at ni Malou Choa-Fagar si Bistek, lumapit siya, pero bigla rin niya akong tinawag at may tinanong sa akin. In fairness, hindi niya tinanong kung ano ang inuusisa ng entertainment press kay Bistek, may iba siyang topic.

Anyway, hindi na naman kailangang magpaka-‘Marites’ ni Bisaya that night tungkol kina Ruffa at Bistek dahil days before pala, nahuli niyang magkasama ang dalawa, huh!

Yes, may nagkuwento nga sa akin na biglaan daw ang pagdalaw ni Bisaya sa bahay ni Ruffa somewhere in the south of Metro Manila at nagulat siya nang makitang may ibang sasakyan sa labas.

Pagpasok daw ni Bisaya ng bahay, sabi ng kasambahay, nasa terrace si Ruffa at nagla-lunch. Katabi lang naman ng sala ang terrace, kaya dere-deretso na roon si Bisaya at nagkagulatan sila — sila as in siya, si Ruffa at si Bistek!

Yes, magkasamang nagla-lunch sina Ruffa at Bistek. Bumisita pala ang former Quezon City mayor sa bahay ni Ruffa at nagkukuwentuhan sila over lunch.

Nang usisahin ko kahapon si Bisaya tungkol doon, natawa lang siya.

“Naku, Tita, hindi ka nagkukuwento. Dinatnan mo pala si Bistek sa bahay ni Ruffa habang nagla-lunch sila. Nagulat ka raw?!” pang-uusisa ko sa Gutierrez matriarch.

Nagkuwento naman si Bisaya, “May kukunin kasi ako kay Ruffa, kaya nagpunta ako sa bahay niya. Nagulat ako, may sasakyan sa labas na nakaharang sa gate niya. Sabi ko, ‘Kanino kayang sasakyan ito? Aba, may bisita si Ruffa’.

“Pagpasok ko, tinanong ko kung nasaan si Ruffa. Nasa may terrace raw sa tabi ng sala, so pinuntahan ko na. Ang kasama pala niya, si Herbert, nagla-lunch sila. Nag-join na ako sa kanila. Pero hindi na ako nagtagal. May kinuha lang ako kay Ruffa, kaya iniwan ko na sila.”

‘Yon lang ang kuwento ni Bisaya. Akala ko pa naman ay magkukuwento siya ng kung anu-ano. Napaisip tuloy ako kung inusisa ba niya sina Ruffa at Bistek, pero quiet lang naman siya.

Hindi ko na rin tinanong si Bisaya kung kaya siya quiet ay dahil accepted naman niya si Bistek for Ruffa. Basta ang alam ko, na-appreciate niya na si Bistek ‘yung nag-engganyo kay Ruffa na mag-aral uli kaya nga nakapag-graduate na ng college ang kanyang panganay na anak.

Noon din, ikinuwento ni Bisaya na nakita niya si Bistek na may dala-dalang books sa bahay ni Ruffa at tinutulungan nito ang kanyang panganay na anak sa pagre-review.

Pagdating naman sa bagay na ‘yon, alam ni Bisaya na good influence si Bistek kay Ruffa kaya marahil ay quiet na lang siya at ayaw nang makialam kung ano bang relasyon meron ang dalawa — kung close friends lang ba o tama ang duda ng iba na there’s something romantic going on betweejn the two.

Ay naku, Dondon, kahit ako, sa tuwing kausap ko si Ruffa, hindi ako nagtatanong kung ano ba talaga sila ni Bistek. Basta ang madalas kong ikuwento kay Ruffa ay maraming kinikilig sa kanilang dalawa ni Bistek, ‘noh?!

‘Yun na ‘yon! Hahaha!