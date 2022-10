Angel Anne Canino pasiklab sa La Salle vs Santo Tomas

Text story:

TEAM STANDING

POOL E W L

NU 1 0

UP 1 0

UPHSD 0 1

AdMU 0 1

POOL F W L

DLSU 2 0

UST 1 1

AdU 1 1

FEU 0 2

INIAHON ni Angel Anne Canino ang La Salle University Lady Spikers sa malamyang simula upang paamuin ang Santo Tomas Golden Tigresses, 22-25, 27-25, 25-16, 25-21 sa 1st Shakey’s Super League (SSL) 2022 Collegiate Pre-Season Chapionship Linggo ng hapon sa Rizal Memorial Coliseum sa Malate, Maynila.

Nag-apoy ang DLSU super rookie sa pagpana ng 25 points sa paamagitan ng 19 attacks, 4 aces at 2 blocks.

Tatlong sunod na kills ni Canino ang nagpa-rally sa Taft-based squad sa second set, at hablutin din ang 27-25 lead. Dehins na nagpapigil sa sumunod na sets si Canino sa matutulis na palo na nagpanatili sa malinis na kartada ng mga Lasalista sa 2-0..

Ang panalo ay nagtulak sa kanila sa pangunguna sa Pool F sa habang nalasap ng USTe ang unang olats at bumaba sa pangalawang puwesto sa 1-1 win-loss, katabla ang Adamson Lady Falcons.

Nanatili naman ang AdU sa labanan sa kontensyon nang dagitin ang FEU Lady Tamaraws sa Pool F, 25-15, 24-26, 25-18 , 25-18, sa likod ng 11 markers ni Lucille Almonte.

Umayuda sa kanya si Trisha Tubu na may 13 puntos mula sa 12 attacks at 1 service ace para pabagsakin ang Tams sa 0-2 sa women’s volleyfest na magkatuwang na inoorganisa ng Shakey’s Pizza Asia Ventures Inc. (SPAVI) at ng Athletic Events and Sports Management Group Inc. o ACES). (Lito Oredo)