Andrea, Barbie, Kelsey agawan maging reyna ng Halloween

Ang Halloween talaga ang tila inaabangang okasyon ng mga artista, Pinoy man, o Hollywood stars.

Kanya-kanya nga sila ng paandar, at dito kasi nila nagagawa ang mga pinapantasya nilang karakter.

Tulad nga ni Kelsey Merritt, na si Pamela Anderson ang ginawang look/costume sa dinaluhang Halloween party, ha! Alam naman natin na pag sinabing Pamela Anderson, ang malalaking boobs agad ang mapapansin at `yun nga ang pasabog ni Kelsey. Pero, dahil hindi naman talaga kalakihan ang boobs niya na tulad ng kay Pamela, kaya dinaan sa make up ang cleavage.

La Muerte naman ang drama ni Andrea Brillantes, ha! At siyempre, aprub at love na love ni Ricci Rivero ang napili niyang look. At mababasa nga ang mga komento ng marami na si Andrea raw ang ‘Queen of Halloween’ o ‘Reyna ng mga ‘Patay’!

Sino si La Muerte? Siya lang naman ang ruler and queen of the ‘Land of the Remembered’ na sikat na karakter rin sa ‘Book of Life’ ha! Siya ang estranged wife ni Xibaba, at ancient immortal goddess of benevolence, kindness, goodness, generosity, purity, forgiveness, mercy, hope, love, passion, life and death. Ang goal niya at tulungan si Manolo.

Ang manakot, manaksak, namana ng bet ni Barbie Imperial, dahil nag-feeling ‘Chucky’ naman siya, ha!

“Hi, I’m Chucky! Wanna play?” sey ni Barbie, na may hawak pang kutsilyo na may kiyemeng dugo, ha!

At sa halip na matakot nga sa kanya, tila nakaramdam pa ng init ang iba, dahil ang seksi-seksi nga niya.

Kakaiba naman sina Marian Rivera at Anne Curtis, dahil ang mga anak nila ang una nilang pinag-costume.

Si Marian ay ginawang si Woody si Sixto Dantes. Handang-handa nga raw si Sixto sa trick or treat.

Si Anne naman ay ginawang ‘little pumpkin’ si Dahlia, na siyempre ay cute na cute, ha!

Well, abang-abang pa tayo sa mga pasabog ng mga iba pang artista na dadalo sa mga Halloween party ngayong October 31, ha! Pero for now, sila muna ang mga naglalaban-laban bilang mga reyna ng Halloween. (RB Sermino)