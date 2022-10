Alexandra Eala sinawata ni Ysaline Bonaventure sa W80 France Netfest

NANATILING mailap kay Alexandra ‘Alex’ Eala ang pangatlong korona nang malagot ang impresibong ragasa, yumukod sa beteranang si Ysaline Bonaventure ng Belgium, 1-6, 6-3, 3-6 sa semifinals ng W80 Poitiers International Tennis Federation (ITF) Sabado ng gabi sa Poitiers, France

Nakipagsabayan ang 17-anyos na Globe Ambassador at Rafael Nadal Academy scholar sa buong salpukan na atat makabawi sa Belgian. Pero kinapos ang bitbit na taktika at talento tungo sa pagtatapos sa pinakamataas pa ring naabot sa isang W80 netfest.

Ang kabiguan na dumating sa 1 oras at 46 minuto ang pangalawang sunod ng Pinay netter kay Bonaventure na mas may ay edad ng 11 taon sa kanya at reigning Women’s Tennis Association No. 105.

Unang tinalo ni Bonaventure si WTA No. 248 Eala sa second round ng W60 Hamburg sa Germany dalawang linggo na nakaraan sa straight set.

Nakatuon ang 28-anyos na si Bonaventure na may pinakamataas na naabot na No 15 sa WTA ranking, sa pang-13 niyang titulo sa ITF circuit. May tatlo na rin siyang korona sa WTA events.

Sunod na torneo naman sa 2022 US Open girls singles, 2021 Manacor at 2022 Chiang Rai champion PH bet ang W100 Shrewsbury sa Britain siula ngayong Oktubre 31 hanggang Nobyembre 6.

Unang tinalo ni Eala ang tatlong nasa WTA Top 200 players na sina No.161 Jessika Ponchet ng France, No.107 Vitalia Diatchenko ng Russia, at No.153 Ana Konjuh ng Croatia. (Lito Oredo)