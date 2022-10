Alexa Ilacad, KD Estrada ‘nagpakasal’ sa Haloween

Mistulang bagong kasal nga sina KD Estrada, Alexa Ilacad, ngayong Halloween, ha!

Kasi nga, mga patay na bagong kasal ang napili nilang costume, o karakter ngayong Halloween, ha!

“It really shouldn’t be all that difficult.. It’s just a simple vows,” sabi ni KD sa Instagram photos niya na sa halip na katakutan, tila mas marami pa ang kinilig, dahil guwapo pa rin daw.

Eh, may pa-singsing na emoji pa si KD sa post niya, na simbolo nga ng bagong kasal.

“In the woods, you said your vows so perfectly!” sagot naman ni Alexa, na may pa-singsing din na emoji.

Siyempre, kilig na kilig ang mga fan. Nagmistulang Valentine’s day nga ang Araw ng mga Patay, ha!

“Ayan naaaa! Weeeee!”

“Grabe sila, ang galing!”

“Cant’s say any words, natulala ako sa inyo! Nakakakilig.”

“Ano ba kayo Alexa, KD, grabe kayo magpakili. Bagong kasal yarn!”

Sa Instagram naman ni Alexa na naka-wedding gown nga siya, na sa halip na katakutan din ang mukha niya na puno ng make up, mas marami pa ang nagandahan.

“Now tell me, can a heart still break once it’s stopped beating? #CorpseBride #Emily #Halloween2022 #TimBurton.

Ano pa nga ba, sa lahat yata ng ganap sa dalawa, kilig na kilig ang mga faney nila, at mga kaibigang artista, ha!

Siyanga pala, sina Dookie Ducay, Patty Yap, Aimee Gray ang nagtulong-tulong para ma-achieve ang mga ganitong look nina KD at Alexa. (Rb Sermino)