Abby Viduya hahagulgol nang husto sa kasal kay Jomari Yllana

Nagmistulang wedding reception nga ang presscon ni Jomari Yllana, kasama si Abby Viduya, para sa race event na ‘Paeng Nodalo Memorial Rally’ na magaganap sa November 5, 6, sa Subic Bay Freeport.

Kasi nga, napag-usapan ang plano nilang kasal, na kinagulat ng marami, dahil kakaiba nga ang kanilang love story.

“Masarap umuwi sa bahay na kasama mo ang taong mahal mo, ka-match mo,” sabi ni Jomari.

Hindi nga tinatago ni Jomari ang matinding pagmamahal niya kay Abby, na aabutin na nga sa harap ng altar. Sa Instagram niya ay ganun na lang ‘sambahin’ ni Jomari si Abby, ha!

“Ang dami na nating pinagdaanan, pandemic and all. You learn to appreciate the little things. Lalo na ang essence ng buhay.

“Dapat kasi ngayon, ang approach mo sa buhay, positive lang, good life. Tama na `yung negativity!” sabi ni Jomari.

May problema nga lang daw si Jomari kapag pinakasalan na niya si Abby.

Ang pamilya raw niya kasi ay nasa Amerika. Ang pamilya ni Abby ay nasa Canada.

Ang mga kamag-anak niya ay nasa Bicol. At si Abby ay nasa Ilocos naman.

“So, saan kaya kami magpapakasal? Hahahaha!

“Pero, ‘pag magpapakasal ka kasi, ihaharap mo sa Diyos, siyempre yung mahal mo talaga. Na dapat paghahandaan talaga.

“Si Abby, gusto ko makita siya walking down the aisle na, na naglalakad siya titingin sa kaliwa, sa kanan, makikita niya ang mga kaibigan niya, mga pamilya niya, people who are very-very close to you.

“So, ‘yun nga, saan ba kami magpapakasal? Sa Pilipinas pa? Sa Canada ba? Sa Amerika ba?” sabi ni Jomari.

Ano nga ba ang pakiramdam ni Abby na naririnig niya kay Jomari ang mga plano ng mahal niya?

“I’m happy. We’re always very vocal about how we feel. And our relationship is getting stronger. Always positive.

“Actually, before coming home, I didn’t want to expect anything. Usapan lang kasi namin, kung hindi kami maging okey together, dapat friends pa rin.

“Pero, nung naririnig ko kanina ‘yung about kasal, kinikilig talaga ako. Ang pula-pula ng mukha habang sinasabi niya `yon.

“But I’m not kasi the typical na dream wedding girl, kasi siguro nagsawa ako noong gumagawa ako ng pelikula, ang daming beses ko nang kinasal.

“But this one, ito na `yon. Siguro, pag nangyari na lang, siguro iiyak talaga ako nang iiyak. Hahahaha!” chika ni Abby.

“Looking forward ako! Hahahaha!” sabi pa ni Abby.

Anyway, pareho raw silang walang sabit, dahil hindi nga rin siya kasal, at ganun din daw si Jomari.