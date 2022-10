48 dedo sa hambalos ni ‘Paeng’, 22 missing pa

Iniulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) na 48 katao ang nasawi habang 22 pa ang nawawala dahil sa paghambalos ng bagyong Paeng sa iba’t ibang lugar sa bansa sa nakalipas na tatlong araw.

Samantala, abot sa halos isang milyong katao ang naapektuhan ng pananalasa ng bagyo dahil sa naranasang pagguho ng lupa, pagragasa ng baha at paghagupit ng malakas na ulan at hangin

Ayon sa NDRRMC, mula sa 48 ay 37 ang kumpirmadong nasawi habang bineberipika pa ang 11 na naiulat na namatay.

Sa ulat, nagmula sa Bangsamoro region ang 40; tatlo sa Soccsksargen; tig-dalawa mula sa Western at Eastern Visayas; at isa mula sa Bicol region. Patuloy naman ang isinasagawang search and rescue at retrieval operation sa 22 pang nawawala.

Sinabi ni Bangsamoro Interior and Local Government Minister Naguib Sinarimbo na Miyerkoles pa lang ay inalarma na sila sa pagdating ng bagyo.

Aniya, nagsimula silang bayuhin ng malakas na ulan at hangin noong Huwebes ng gabi pero hindi nila inakala na grabeng pinsala ang hatid ng pananalasa nito sa kanilang rehiyon.

Samantala, suportado ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang rekomendasyon ng NDRRMC na magdeklara ng national state of calamity bunsod ng pinsalang dulot ng bagyo.

“I am in full support of the recommendation made by the NDRRMC for President Ferdinand Marcos, Jr. to declare a National State of Calamity due to the effects, damage and projected impacts by Severe Tropical Storm Paeng,” ani Romualdez.

Batay sa mga ulat na nakuha ng Office of the Speaker halos lahat ng rehiyon ay naapektuhan ng bagyo.

Inatasan din ni Romualdez si House Appropriations Committee chairman at Ako Bicol Rep. Zaldy Co na mangalap ng mga impormasyon sa pinsala ng bagyo upang makapagsagawa ng pagbabago sa panukalang budget kung kakailanganin. (Kiko Cueto/Billy Begas)