3 power plant tumirik kay ‘Paeng’

Tatlong planta sa Luzon ang apektado sa pagragasa ng bagyong Paeng sa bansa.

Ayon sa Department of Energy (DOE) ito ay ang Bacman Geothermal Powerplant Inc., Quezon Power Philippines Ltd. coal-fired power plant at Team Energy Therma Luzon Inc. Pagbilao coal-fired power plant.

Gayunman ay umaasa ang DOE na maayos na ang mga planta ngayong araw, October 31.

Sabi ng DOE, brownout pa sa ilang lugar sa Marinduque, Batangas, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Catanduanes, Masbate, Palawan at Camarines Norte at naibalik na ang kuryente sa Northern Samar na ang kuryente ay galing sa Small Power Utilities Group ng National Power Corporation.

Giit pa ng DOE, 16 namang transmission lines ang naibalik na sa linya.

Sa 96 electric cooperatives, 38 ang balik normal na ang operasyon ngunit 32 ang may partial power interruption at 10 ang wala talagang kuryente. May 16 electric cooperatives ang hindi nagsumite ng report sa National Electrification Administration.

Dagdag pa ng DOE nasa 512,197 na lamang o 6.76% sa mga customers ng Meralco ang may problema pa sa kuryente mula sa mahigit apat na milyong apektado. (Eileen Mencias)