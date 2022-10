Vintage car ni Khalil Ramos nasungkit ng carnapper

Humingi ng tulong ang Kapuso actor-singer na si Khalil Ramos sa pamamagitan ng social media dahil sa pag-carnap ng kanyang vintage sports utility vehicle (SVU) noong nakaraang October 27.

Isang silver and green 1995 Mitsubishi Montero na may plate number na MTR 168 ang na-carnap na pag-aari pa ng lolo ni Khalil na pumanaw na. Pinasa ito sa kanyang ama at binigay na ito sa kanya dahil collector ito ng mga vintage cars.

Ni-report na rin nila ito sa Land Transportation Office (LTO) at nagbigay pa sila ng ilang detalye sa huling pagkakakita nila sa sasakyan.

Ayon kay Khalil, huling nakita ang sasakyan sa Greenfields 1 Subdivision Gate 2, Novaliches, Quezon City at 4:36 a.m. Sa huling nakuhang report ng LTO, nakita ang naturang sasakyan sa may bandang Novaliches.

Tumulong na rin ang girlfriend ni Khalil na si Gabbi Garcia sa paghingi ng tulong sa kanyang social media accounts. (Ruel Mendoza)