Toni, James no-show sa binyag ni Kidlat

Maraming netizen ang napa-zoom in sa baptismal photos ni baby Zeus Emmanuel aka Kidlat, anak nina CongTV at Viy Cortez.

Hinahanap kasi nila kung naka-attend ang mga bigating ninong at ninang na sina Toni Gonzaga at James Reid sa binyag nitong Huwebes.

Bigo sila dahil hindi nga naka-attend sina Toni at James. Wala pa silang binibigay na dahilan kung bakit.

Nauna nang kinuhang ninang ni Viy si Toni at sa katunayan ay nakatanggap na nga si Kidlat ng advance na regalo mula sa aktres nitong Hunyo.

Si James naman ay napa-oo ni CongTV sa kanyang vlog habang nagsho-shoot sila ng isang commercial.

Ani nga ni CongTV, hindi na baleng hindi makapunta sa mismong okasyon si James basta’t pumayag lang ito. At para na rin umano maipamalita niya na magkumpare na silang buo ng aktor.

Sangkaterba nga ang mga kinuhang ninong at ninang ng mga magulang ni Kidlat, na anila’y mga naging mahalagang parte ng buhay nila at ng kanilang pamilya.

Kaya halos hindi magkasya sa camera frame ang mga ninong at ninang ni Kidlat.

Sey ng mga netizen:

“Hindi ko makita si Ninong James.”

“Asan na si James Reid saka si Miss Toni?”

“Dami mong ninong ninang Kidlat, bawing bawi sa Pasko ah.”

“Grabe parang class picture!”

“Sana lahat ng ninong at ninang pumupunta sa binyag.”

Tila naintindihan naman ng mag-asawa kung hindi nakapunta sina James at Toni.

“Maraming-maraming salamat sa oras niyo. Thursday ngayon, may pasok. ‘Yung iba nag-absent, ‘yung iba…marami silang ginagawa. Alam ko kung gaano kayo ka-busy na tao. Salamat sa pakikisalo sa amin sa araw na ito,” speech ni Cong sa okasyon.

“I love you all guys. Thank you, thank you. Malaking bahagi kayo lahat ng nanditong in-invite namin. Bahagi kayo ng buhay namin,” say naman ni Viy.

Biro nga ng ilang netizen, mapapagod kakamano si Kidlat sa Pasko sa dami ng ninong at ninang nito.

Well, marami nga kasi ang nagmamahal sa bata at marami ring kaibigan ang kanyang mga celebrity parents. (Batuts Lopez)