Toll operator aalalay sa mga biyahero ngayong Undas

Inihayag ng Metro Pacific Tollways South (MPT South), isang subsidiary ng Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC), ang toll road development arm ng Metro Pacific Investments Corporation (MPIC), na naghahanda na para sa inaasahang pagdagsa ng mga motorista sa panahon ng paggunita ng All Saints’ Day at All Souls’ Day, saan bukas ang mga sementeryo ngayong Undas.

Bunsod nito, muling pinalalakas ng toll road operator ang kaligtasan sa kalsada para sa mga biyahero ng Undas at muling binuhay ang programang “Safe Trip Mo, Sagot Ko” (SMSK) sa mga high-speed road network nito na Cavite-Laguna Expressway (CALAX), kasama ang joint venture partner nito, ang Philippine Reclamation Authority (PRA) at operating subsidiary PEA Tollway Corporation (PEATC) para sa Manila-Cavite Expressway (Cavitex) at Cavitex C5 Link.

Mula alas-6:00 ng umaga nitong Oktubre 28 hanggang alas-6:00 ng umaga sa Nobyembre 2, 2022, ang mga toll road ng MPT South ay magbibigay ng libreng paghatak sa pinakamalapit na labasan para sa mga Class 1 na sasakyan na nangangailangan ng tulong.

Ang Emergency medical service, incident response team at towing services ay ilalagay sa high alert status para agad na makatugon sa mga pangangailangan ng mga motorista.(Betchai Julian)