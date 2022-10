Super rich produ ang backer: Andrew tinalbugan sina James, Liza sa Hollywood

Tuloy-tuloy na ang pagpasok ni Andrew E. sa Hollywood. Kasama na nga siya sa isang American film production.

Pinakilala ng Pinoy rapper ang mayamang negosyante na magiging bahagi ng kanyang karera sa Hollywood. Masisilip sa Instagram ni Andrew ang photo ni Sigorina Rosa.

“It was a delightful dinner and a very fruitful talk with Sigorina Rosa, a 20 year Hollywood Veteran in the movie and television industry, and COO of one of the largest production company responsible for the day-to-day distribution, sales and marketing for US 7 giants namely Netflix, Amazon, InDemand, GooglePlus, iTunes, Hulu and Crackle,” sabi ni Andrew.

Ang nasabing negosyante ang gagawa ng profile ni Andrew sa pagpasok niya sa Hollywood.

“And I am so honored and most fortunate – that now in progress, as she is creating my Professional Profile for introduction to Hollywood Production. Thank you for the wondrous meeting and dinner held together with business Ear Lora in Hollywood,” sabi pa ni Andrew.

Mukhang matatalbugan pa ni Andrew E. sina James Reid, Liza Soberano, dahil mas malaki ang chance ng una na makagawa ng Hollywood movie, sa tulong ng isang mayamang negosyante, ha!

Jaya, Gladys concert sa Tate bagsak presyo na

May pauso ang show ni Jaya sa Amerika kasama sina Gladys Guevarra, Geo Bukas, ang “Triumvirate Love Soul & Laughter”, na gagawin sa Stanford Hotel, Connecticut.

Kung ang iba ay sa mga item, merchandise lang may mga sale, iba sila, dahil nagpa-sale rin sila ng mga ticket, ha!

Kasama sa poster na pinoste ni Jaya ang announcement na sale na nga ito.

“Flash Sale for Connecticut!!!! All tickets are now priced at $88 First come. First served.”

Wala kaming ideya kung ano ang original price ng mga ticket ng concert sa US, pero bonggang pakulo ito, para mas mabenta ang show.

Eh, siguradong magi-enjoy naman ang mga manonood dahil pinagsama sina Jaya, Gladys, Geo.

Si Jaya sa mga makabagbag damdamin na mga kanta. Si Gladys sa mga birit at patawa. Si Geo naman ay kilalang balladeer.

Sharlene nagmura dahil sa Blackpink

Nabulabog ang mundo ni Sharlene San Pedro nang makarating sa kaalaman niya na posibleng dumaan ang Blackpink sa Pilipinas para mag-concert.

Hindi napigilan ng aktres ang mapamura sa tweet sa sobrang excitement at hindi makapaniwala sa balita.

“Pucha PH Arena Blackpink???” sabi ni Sharlene.

Nang mag-announce ang production ng series of shows ng sikat na K-pop all female group, hindi nakasama sa listahan ang Pilipinas sa mga bansang pupuntahan ng grupo para mag-show.

Kaya naman ganon na lang ang gulat ni Sharlene sa balita na magku-concert din ang Blackpink sa Pilipinas.