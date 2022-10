Shaina Magdayao desididong magpaseksi, kabogera alindog

Blooming na blooming si Shaina Magdayao sa kanyang birthday guesting sa “Magandang Buhay” kamakailan, at sabi nga niya abala siya sa pagbabalik ng kanyang alindog, kaya sumabak siya ulit sa pagsayaw.

Matapos kasi ang kanyang mahaba-habang lock-in tapings sa “FPJ’s Ang Probinsyano” noon, abalang-abala si Shaina na mag-explore muli ng kanyang mga hobbies at passion sa buhay, at isa na rito ang pagbabalik sa dancefloor.

“Dahil matagal akong nag-absent sa dancefloor, now I’m back! Sabi ko kasi paghahandaan ko, kasi ilang years ako na walang sayaw,” kwento ni Shaina.

Agad namang na-excite sina Momshie Jolina, Melai, at Regine sa kanyang pagbabalik sa pagsayaw at hinihiritan din siya hopefully ng kanyang much-awaited “ASAP” dancefloor comeback.

Matatandaan na isa si Shaina sa mainstay dancers noon ng longest-running musical variety show sa bansa bilang bahagi ng grupo nitong Ultimate Dance 4 na nagpasikat ng dance hit na “Tira Dulce.”

Dagdag naman ni Shaina na tinutuon niya ang kanyang pansin sa pag-aaral ng flamenco para mas mapalawak ang kanyang repertoire sa dancing. Aniya, nasayaw na niya noon ang mga nakagisnan ng kanyang fans sa “ASAP” at willing siyang mag-branch out pa ng iba pang dancing styles kaya’t naisipan niyang mag-flamenco.

Dahil nga dito sa kanyang mala-balik alindog program, na-on the spot siya ni Momshie Regine kung siya ba ay in the mood for love ngayon. Bali-balita kasi na single ngayon ang Kapamilya leading lady.

Sagot niya, kapag dumating si Mr. Right sa kanya ay hindi naman niya ipagdadamot.

“Siguro if siya ‘yung right person, then hindi siya magiging distraction. Magiging inspiration siya. If I have something to say na, I’ll say naman eh, I won’t hide it naman,” tugon niya. (Ruel Mendoza)