Serbisyo ng CSC balik na sa normal

Nasa 74,766 examinees ang kumuha ng civil service examinations noong Linggo, Oktubre 23, o nasa halos 92.50% ng registered examinees.

Ang dami ng mga kumukuha ng face to face exam ay indikasyon na balik na sa normal ang lahat ng pagsusulit, ayon sa Civil Service Commission (CSC).

Ayon sa CSC nasa 80,826 ang registered examinees sa buong bansa, sa nasabing bilang 59,092 ang Fire Officer Examination (FOE); 9,711 ang kumuha para sa Penology Officer Examination (POE) at 5,963 ang sa Basic Competency on Local Treasury Examination (BCLTE).

Kasabay ng ginawang pagsusulit ay nagsagawa ng inspeksyon ang CSC officials sa pangungna ni CSC Chairperson Karlo Nograles, ilan sa binisita nito para tignan ang pagdaraos ng face face examination ay ang Ponciano Bernardo Elementary School at Ponciano Bernardo High School sa Cubao, Quezon City habang si Commissioner Ryan Alvin Acosta ay bumisita sa Pampanga High School.

Si Assistant Commissioner Ariel Ronquillo at Acting Executive Director IV Victoria Esber ay nagtungo sa Don A. Roces Sr. Science and Technology High School, Manuel Roxas High School, at Aurora A. Quezon Elementary School. Sa Quezon naman sumilip si Acting Assistant Commissioner Karin Litz Zerna kung saan binisita nito ang Quezon National High School, Gulang-Gulang National High School at Lucena City National High School sa Lucena City; at Talipan National High School, Pagbilao, Quezon.

“The recent conduct of the FOE, POE, and BCLTE was generally successful and very peaceful. No untoward incident has been reported to the Commission by our CSC Regional and Field Offices. We thank everyone involved in the administration of the exams for assisting the CSC and ensuring that everything was orderly. We also thank the examinees for cooperating with our protocols. Our best wishes to all of them,” pahayag ni Nograles

Aniya, ang resulta ng nasabing examinasyon ay ilalabas ng CSC sa Disyembre 3, 2022.

Kasunud ng pagbaba ng mga COVID cases ay ibinalik ng CSC ang written civil service examinations, sa unang 6 na buwan ng taon ay 8 eligibility examinations ang ginawa nito kung saan 213,081 ang takers habang nasa 35,382 ang pumasa.

Sa Career Service Examination-Pen and Paper Test (CSE-PPT) na isinagawa noong Agosto 7,2022 ay 26,307 ang pumasa mula sa kabuuang 138,703 examinees.

“Nagsimula nang bumalik sa dati ang mga serbisyo ng CSC. Sana ay tuloy-tuloy na ang mga programang nakatutulong sa pagbuo ng isang tapat, mahusay, at epektibo na pamahalaan. Ito ang layunin ng CSC: ang bawat kawani ay dapat hindi lamang lingkod bayan kundi lingkod bayani,” pagtatapos pa ni Nograles.