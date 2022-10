Rudy Gobert, Wolves kinatay LA Lakers

PINAHABA ni Rudy Gobert at ng Minnesota sa 0-5 ang season start ni LeBron James at ng Los Angeles.

Kinamada ni Anthony Edwards sa third quarter ang 16 sa kanyang 29 points, dinagdagan ni Gobert ng 22 points at 21 rebounds, at kinubabawan ng Timberwolves ang Lakers 111-102 Biyernes ng gabi.

Si fourth, si Karl-Anthony Towns naman ang humarabas ng 14 points tungo sa 21.

Umiskor ng 28 si James pero hindi naihatid sa unang panalo ang Lakers. Naupo si Anthony Davis dahil sa pananakit ng likod.

Sa unang pagkakataon sapol noong kanyang rookie season, off the bench si Russell Westbrook at nagsumite ng 18 points at 8 rebounds.

Sa kanyang eighth field goal sa laro, kinumpleto ni LeBron ang kanyang 1,135th career 20-point game, nilagpasan ang dating top record ni Karl Malone. Pinantayan din ng LA ang season-high 21 turnovers.

Wala si Davis, pinag-start ng Lakers si Damian Jones sa center pero kinain siya ng Twin Towers nina Gobert at Towns. (Vladi Eduarte)