Richard mala-Thor sa bagong action serye

Napakaangas ng dating ni Richard Gutierrez sa teaser trailer ng paparating niyang serye na “The Iron Heart” ng ABS-CBN.

Gaganap siya dito bilang si Apollo. Base sa trailer, may angking kakaibang lakas dito si Richard na kayang buwagin ang mga posas sa kanyang mga kamay.

“Ikaw ba si Thor?” ayon pa sa co-star niya dito na si Pepe Herrera dahil sa pagkabigla sa lakas ng aktor.

Si Thor ang God of Thunder at binuhay ang karakter na ito ng Hollywood star na si Chris Hemsworth.

Kung Apollo ang pangalan dito ni Richard, tiyak na associated ito sa Greek God of the same name.

Si Apollo ay God of Sun and Light at kilalang kumakalaban sa mga masasamang tao.

“Mark your calendars. A new era of action begins. (fire emojis),” post ni Richard sa kanyang Instagram account nitong Sabado.

“Para saan ang lakas mo?” ayon pa sa trailer nito.

Mala-James Bond din ang dating dito ng aktor. Punong-puno ng fight scenes ang nasabing serye.

Nakatakdang ipalabas sa Nobyembre 14 ang “The Iron Heart” mula sa Star Creatives.

Kasama rin sa cast nito sina Maja Salvador, Jake Cuenca at Sue Ramirez.

Huling serye na ginawa ni Richard ay sa “FPJ’s Ang Probinsyano” ni Coco Martin kung saan gumanap siya bilang kontrabida na si Lito. (Batuts Lopez)