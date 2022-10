Pinoy wagi sa Embassy Chef Challenge

Nasungkit ang Pinoy chef na si Erwin ‘Wing’ Villarias ang People’s Choice Award sa Embassy Chef Challenge sa Washington DC sa Amerika.

Nakamit ni Villarias ang 1st place para sa nasabing kategorya dahil sa kanyang signature dish na chicken inasal na may pares pa ng kanyang majin ube cocktail.

Si Villarias ang naging pambato ng Pilipinas at dinaig ang iba pang kalahok na embassy chef na nagluto ng tampok na pagkain sa iba’t ibang panig ng mundo sa taunang kompentisyon na ginawa sa Smithsonian American Art Museum.

Binati naman ni Philippine Ambassador to US Jose Manuel Romuldez ang pagkapanalo ni Villaris. Aniya, “The people have spoken. It is no exaggeration to say that Filipino cuisine is coming of age in America, and the embassy happily greets the local community’s cultural curiosity about the Philippines and our cuisine.” (MJ Osinsao)