Pinay ace Alex Eala abante sa W80 Poitiers semifinals

LUMAPIT si 2022 US Open Juniors singles champion Alexandra “Alex” Eala sa kanyang inaasam na ikatlong singles titles sa pagsampa sa semifinals sa pagbigo sa world No. 153 na si Ana Konjuh ng Croatia, 6-2, 6-3, Biyernes ng gabi sa quarterfinals ng W80 Poitiers International Tennis Federation (ITF) tournament sa Poitiers, France.

“Walking into my first ever 80k Semi-Finalls,” sabi ng 17-anyos na Globe Ambassador at Rafa Nadal Academy scholar na si Eala sa pagtatala sa pinakaunang semifinal round nito sa W80 na torneo sa pagbigo sa pitong taon na mas matanda sa kanya na si Konjuh.

Habang isinusulat ang balitang ito, nakasalang na ang 2021 W15 Manacor at 2022 W25 Chiang Rai titlist na si Eala, kontra Ysaline Bonaventure ng Belgium sa Final Four alas-8:15 Sabado ng gabi.

Matatandaang pinatalsik ng 28-anyos na WTA No. 105 na si Bonaventure ang kapwa kaliweta na si Eala sa una nilang paghaharap sa Hamburg kasunod ng mabilis na 6-4, 6-0 na panalo bagaman nabigo sa korona sa finals.

Ikalawang pagkakataon na nagawa ng WTA ranked No. 248 na si Eala na magwagi kontra sa mas matataas na ranking na kalaban kung saan kinailangan lamang nito ng isang oras at 15 minuto upang makaabante sa W80 Poitiers semis at lumapit sa inaasam nitong ikatlong titulo.

Pinigilan ni Eala ang may career highlight na quarterfinalist noong 2016 US Open na si Konjuh sa ikalawang set kung saan nagtabla ang iskor sa 3-3 bago nito tuluyang iniwui ang panalo sa pamamagitan ng pagwawagi sa susunod na tatlong laro. (Lito Oredo)