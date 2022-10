Permanent evacuation center bill pinasertipikahang urgent

Sa matinding pananalasa ng bagyong Paeng, mahigpit na nanawagan si ACT Teachers Party-list Rep. France Castro sa Malacañang na sertipikahan bilang urgent ang panukalang pagtatayo ng permanent evacuation centers sa bawat lungsod, munisipyo o ang House Bill 5152.

Unang inihain ang panukala noong 16th Congress ng Bayan Muna at muli itong inihain noong 18th Congress at inaprubahan ng Kamara sa ikatlo at pinal na pagbasa ngunit nabigo itong ipasa ng Senado.

“We hope that now, Malacañang and the leadership of both Houses of Congress would heed our call to expedite the passage of HB 5152. Malacañang should classify the bill as as urgent,” apela ni Castro.

Sa report, sinasabing umabot na 67 ang nasawi sa pananalasa ni Paeng at libo-libo na ang inilikas habang marami na rin ang sinasabing nawawala partikular sa bahagi ng Cotabato City, Maguindanao at North Cotabato.

Ayon kay Castro, sa ganito umanong kalagayan hindi na uubra ang mga covered court, maliliit na barangay hall at eskuwelahan para gawing evacuation center ng mga epektado.

Apektado rin ng bagyo ang bahagi ng Visayas at malaking bahagi ng Luzon. (Eralyn Prado)