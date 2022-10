PBBM windang sa dami ng tsugi kay ‘Paeng’

HINDI makapaniwala si Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. kung bakit dumami ang nasawi sa pananalasa ng bagyong Paeng nitong Sabado.

Sa emergency meeting na pinangunahan ni Pangulong Marcos kasama ang mga miyembro ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC), itinanong niya ang dahilan sa mataas na bilang ng casualty na kinitil ng bagyo.

“I would like to start with the flooding in Maguindanao, simply because we have to already look at it dahil ang daming casualty,” sambit ng Pangulo.

“We could done better in Maguindanao because the 10 deaths, 10 missing is a little high. We were not able to anticipate, hindi natin nawarningang ‘yong mga tao of the incoming flashfloods,” ayon pa sa pangulo.

“It will be important to us to look back and see why this happened, na hindi natin naagapan ito na 67 ang casualty,” lahad pa ni Marcos.

Sa unang report ng NDRRMC, sinabi na 67 ang nasawi sa bagyo ngunit naging 45 na lamang ito matapos nilang ipaliwanag na nagkaroon ng ‘overcount’ sa report ng mga namatay sa Bangsamoro Region.

Gayunpaman, kinuwestiyon ni PBBM kung bakit hindi kaagad nailikas ang mga tao na naapektuhan ng bagyo.

“So maybe if we could start with there first, just to give me a better idea of what happened, what caused the flooding and bakit hindi natin sila na-evacuate at nagkaganyan ang casualty, napakataas?” tanong ng Pangulo.

Sa Bangsamoro Region, karamihan ng nasawi ay dahil sa landslide kung saan ilang bayan ang naapektuhan nito.

Abot na rin sa P54.5 milyon ang napinsala ni Paeng sa agriculture sector, ayon sa NDRRMC.

Iginiit din ng pangulo sa DSWD na maghanap na ng paraan para mahatid ang relief goods.

“Maghanap ng ibang paraan, put them in RoRo, trucks. Basta makarating,” bilib pa ni PBBM.

Samantala, ayon sa DPWH ay nasa 22 national road sa Regions 2, 6, 8, 12 at Bangsamoro Autonomous Region sa Muslim Mindanao (BARMM) ang hindi madaanan.

Sa pinakahuling ulat ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, 11 lugar ngayon ang nasa ilalim ng Signal No. 3 dahil sa bagyong Paeng kabilang ang Metro Manila.

Kasama rin ang Zambales, Marinduque, Northern at central portions ng Quezon, Laguna, Batangas, Cavite, Rizal, Northwestern portion ng Occidental Mindoro at Northern portion ng Oriental Mindoro. (Raymark Patriarca/Carl Santiago)