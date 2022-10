Paralympian Achelle Guion bumuhat ng 2 ginto sa Cairo

NAGWAGI ang Filipina Paralympian na si Achelle Guion ng dalawang gintong medalya sa women up-to-45kgs legend category sa ginanap na 2022 WWPO African Championships sa Cairo, Egypt.

Nanguna ang Asian Para Games silver medalist na si Guion sa best lift na 75kgs at total na 213 upang talunin ang mga kalaban mula sa Ivory Coast at Uzbekistan.

Si Guion ay mayroon ding magandang lift na 67kgs at 71 kgs, nagtapos siya sa ika-apat sa pangkalahatan.

Ang isa pang Paralympian na si Agustin Kitan ay nagbulsa naman ng dalawang tansong medalya sa best lift at total sa men up-to-45kgs legendary event. (Lito Oredo)