Pagrasagasa ng lahar mula Bulkang Mayon nagbabanta

Dulot ng matinding ulan na hatid ng Tropical Storm Paeng, naglabas na ng lahar advisory ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) sa Bulkang Mayon.

Sinabi ng Phivolcs na ang ulang hatid ni `Paeng’ ay maaaring magdulot ng volcanic sediment flows o pagragasa ng lahar. Bukod pa anila dito ang muddy steamflows at mga putik sa ilog at mga drainage areas na malapit sa bulkan.

Bunsod na rin ng mga masamang senyal ay inatasan na ng ahensya ang mga residente ng mga komunidad na nasa pre-determined zones of lahar na maging alerto sa posibleng pagrasaga ng lahar.

“Prolonged and heavy rainfall may generate non-eruption lahars along river/stream channels draining the Mayon edifice,” pahayag ng Phivolcs kung saan inisa-isa ng mga ito ang mga lugar posibleng madale.

“Potential lahars and sediment laden streamflows may occur along the Miisi, Binaan, Anoling, Quirangay, Maninila, Masarawag, Muladbucad, Nasisi, Mabinit, Matan-ag, and Basud, Bantayan Channels in Albay Province.”

Maging ang mga komunidad na nasa middle at lower slopes ng Mt Mayon ay kanilang pinaalalahanang maghanda.