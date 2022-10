‘No return, no exchange’ bawal – DTI

Bawal magkaroon ng “no return, no exchange” policy paalala ng Department of Trade and Industry (DTI) sa mga negosyo.

Sabi ng DTI, bawal ang “no return, no exchange” na patakaran dahil tinuturing itong mapanglinlang na gawain.

Dagdag pa ng DTI, bawal din ilagay ang mga katagang “no return, no exchange” sa ano mang kontrata, resibo o dokumentong nagpapatunay ng nagkaroon ng bentahan.

Ayon sa DTI, inoobliga ng Consumer Act of the Philippines ang mga nagbebenta na siguruhing may remedyo para sa mga consumer kung may depekto ang kanilang nabili o kung may mali sa serbisyong nakuha.

Paalala ng DTI sa consumers, kailangang may maipapakita silang patunay na nagkaroon ng transaksyon tulad ng official receipt.

Sa usapin naman ng gamot, obligado ang nagbenta na palitan ang mga gamot kung expired na ito o kung peke, misbranded o may problema noong panahon na binili ito. Kung wala namang depekto at hindi peke o expired, maaari namang tumanggi ang nagbenta.

Giit pa ni DTI Assistant Secretary Ann Claire Cabochan, ugaliin ang pag-iinspeksyon ng mga binibili at magtanong sa patakaran ng nagbebenta tungkol sa return at exchange.

Aniya, maaaring papalitan ng consumer ang produktong may depek¬to o maari rin silang humingi na lamang ng refund ngunit hindi ito maaaring palitan o irefund kung nagpalit lamang sila ng isip. (Eileen Mencias)