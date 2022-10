Nick Castellanos, Philadelphia Phillies nakasilat sa World Series Game 1

NAG-RALLY ang Philadelphia sa likod nina Nick Castellanos, Alec Bohm at JT Realmuto para agawan ng panalo ang dinayong Houston 6-5 sa Game 1 ng World Series Biyernes ng gabi.

Itatakbo na ni Justin Verlander ang panalo sa Minute Maid Park nang lumamang ang Astros 5-0 pero ayaw bumigay ng Phillies.

Perpekto sa first three innings si Verlander bago tumukod sa next two.

Pumitik ng run-scoring single si Castellanos, nag-deliver ng tig-isang two-run double sina Bohm at Realmuto.

Naka-single muna si Rhys Hoskins para sa Phillies sa fourth. Sinundan ng single ni Bryce Harper sa slider ni Verlander at si Castellanos sa slider din.

Pinalipad ni Bohm ang hanging curveball na naghulma sa drive ni Realmuto para itabla.

Si Realmuto rin ang nag-deliver ng go-ahead home run sa 10th. (Vladi Eduarte)