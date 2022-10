Mga liyamadista naglalaway kay Euroclydon sa 3YO Race

NAKATUTOK ang mga liyamadista kay Euroclydon pagsalang nito sa 3-Year-Old & Above Maiden Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Inaasahang liyamado sa laban si Euroclydon, na rerendahan ni jockey MM Gonzales, sa unang race sila makikipagtaagisan ng bilis sa distansiyang 1,400 metro.

Nakalaan ang P20,000 added prize para sa winning horse owner, ang ibang kalahok ay sina May Ten, Nganga Bell, Money For Gabriel, Brainchild, Sakalam, Cool Cat at Bohemian.

Ayon sa mga komento ng mga karerista, posibleng magbigay ng magandang laban kay Euroclydon sina May Ten at Money For Gabriel, na sasakyan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Jessie B.Guce.

May siyam na karera ang pakakawalan ng Metro Manila Turf Club Inc. (MMTCI) ngayong Linggo kaya tiyak na masisiyahan ang mga karerista sa kanilang pananaya. (Elech Dawa)