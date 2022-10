Luis-Jessy panalo sa laban: SB19 Justin, Francine binalikan ang paghihirap

Bongga ang pasabog na “Nasa Iyo ang Panalo” na kuwento ng tagumpay ng mga Pinoy, ha!

Mahalaga nga ang layunin ng Puregold sa pagdiriwang nila ng ika-25 taon sa industriya ng retail, na ibida ang ‘Panalo Stories’ ng mga suki nito, mga Pilipino sa iba’t ibang bahagi ng bansa.

Sinimulan nila ang pagkamit ng layuning ibahagi ang mga kuwento ng apat na sikat na personalidad sa mga larangan ng showbiz, musika, at sports.

Tampok ang mga video na pinapakita ang tinahak ng mga nasabing indibiduwal upang marating ang estado ng kanilang mga buhay ngayon.

Sabi ni Vincent Co, Presidente ng Puregold Price Club, Inc, “Hindi magiging possible ang tagumpay namin kung wala ang aming mga mamimili, ang mga Pilipinong nakasama namin sa pagdaan ng mga taon. Ngayong ika-25 na taon ng Puregold, gusto naming maiparating ang taos-puso naming pasasalamat, at umaasa kaming makikita rin ng mga Pilipino na posible rin ang tagumpay para sa kanila.”

Isa sa mga bida sa “Nasa Iyo ang Panalo” si Justin de Dios, mas kilala bilang “Justin,” ang sub-vocalist at creative lead ng sikat na boy band na SB19. Isang singer, rapper, aktor, minsan na ngang nagduda si Justin kung makakamit ba niya ang tagumpay gamit ang talent niya sa musika, subalit dahil sa determinasyon, naging isa siya sa mga kilalang bituin ngayon ng Philippine Pop.

“May panahong walang gustong makinig sa’kin; mga panahong gusto ko nang sumuko. Pero hindi ako nagpatalo,” kuwento niya sa video, na sa kasalukuyan ay umani na ng 3.9 milyon views.

Nakita naman natin sa mga teleserye na hindi lamang magandang mukha meron si Francine Diaz, kundi mahusay rin sa pag-arte.

“May mga iniyakan, pero mas marami akong nilabanan. Ang pagpursigi ko, walang cut, dahil alam kong nasa akin ang panalo!” sabi niya.

Dahil inspirasyon niya ang pamilya, nagpursige si Francine at narating kung nasaan na siya ngayon.

Tampok din ang mag-asawang Luis Manzano, Jessy Mendiola, mga malalaking pangalan sa showbiz bago pa man sila magtagpo.

“Hindi mo kailangang maging mag-isa. May kasama kang sasalubong sa kahit anong ibigay ng tadhana,” sabi ng mag-asawa.

At siyempre, nandiyan din ang TikTokerist, si Queenay Mercado, na kilala bilang “Reyna Batangueña”.

Sa TikTok ay may 12 milyon na follower si Queenay Mercado. Sabi niya sa kaniyang “Nasa Iyo ang Panalo” video, “Isang maliit na boses mula sa malayo . . . ipinagmalaki ko at ipinarating sa buong bansa, at sa ibang parte ng mundo.”

Mayroon ding kuwento ng determinasyon at pagsusumikap ang pole vaulter at record-holder na si EJ Obiena, ang kokompleto sa anim na matagumpay na personalidad na tampok sa “Nasa Iyo ang Panalo.”

Maaaring abangan ng mga suki ng Puregold at mga follower ng mga digital channel ang iba pang mga Panalo Stories ng mag personalidad na ito, at ng mga ordinaryong Pilipino rin, ngayong nagdiriwang ang retail chain ng kaniyang ika-25 na taon.