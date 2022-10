Kume Willie Marcial kinansela laro ng Sabado dahil kay Paeng

DAHIL sa pagbayo ng bagyong Paeng, kinansela ni commissioner Willie Marcial ang double-header ng PBA Commissioner’s Cup kahapon, Oct. 29.

Magtatagpo sana sa Antipolo ang Meralco at San Miguel sa first game ng 4:30 pm, susundan ng bakbakan ng Rain or Shine at Magnolia ng 6:45 pm.

Ang abiso ng PBA Commissioner’s Office:

“The PBA is calling off its games today, Saturday, at the Ynares Center in Antipolo. Signal No. 3 has already been raised over (Metro Manila) and Rizal due to severe tropical storm Paeng. Please standby for announcement re Sunday’s games and rescheduling of postponed games as well.”

Sa Antipolo venue din ang mga laro ngayong Oct. 30 bago mag-break ang liga at babalik ng November 4 na. (Vladi Eduarte)