Joshua kinamumuhian na, batugan at bastos kasi

Grabe ang papuri kay Joshua Garcia mula sa mga manonood dahil sa galing ng pagganap niya sa dual role bilang ang pulis na si Brian Robles at Dark Brian sa hit primetime series na “Mars Ravelo’s Darna.”

Bumilib ang mga netizen sa nakakabuwisit niyang pagganap bilang Extra na nagpapanggap at sinisira ang magandang reputasyon ng orig na Brian.

Sabi nga ni @KhennDominic, “Grabe ‘yung @iamjoshuagarcia! Para talaga akong nanonood ng magkaibang tao!”

“Super best actor si Joshua parang ibang katauhan talaga,” sabi ni @AllyAStarIsBorn.

“Joshua really portrayed dark Brian so well! Nakaka-bad trip na yung pagkabatugan niya,” sabi naman ni @Zynn232 sa Twitter.

Chika naman ng isang fan, mahalaga ang papel ni Dark Brian sa kuwento dahil ito malamang ang maghahatid kay Regina Vanguardia (Janella Salvador) sa matinding galit na dahilan kaya siya, sa alter-ego niyang si Valentina, ang magiging mortal na kaaway ni Darna (Jane de Leon).

“Ang talino ng pagkakasulat nitong Dark Brian plot. Ilalabas further ang galit ni Regina dahil sa feeling of betrayal na pinasakay lang siya, at hindi talaga si Brian na mahal niya yun. Lavet!,” sabi ni @PrincessFrance. (Rb Sermino)