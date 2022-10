Dasal alay ni VP Sara sa mga biktima ng bagyong Paeng

Panalangin at pakikisimpatiya ang ipinaabot ni Vice President Sara sa mga nasawi at libo libong pamilyang nawalan ng bahay bunga ng matinding pananalasa ng bagyong si Paeng sa bansa.

“My thoughts and prayers are with our fellow Filipinos who perished because of Typhoon Paeng and the thousands of families left homeless or displaced as it ravaged many parts of the country,” ayon sa inilabas na pahayag ng pangalawang pangulo .

Kasabay nito ang paniniyak ng pangalawang pangulo na walang tigil na kumikilos ang buong puwersa ng pamahalaan kabilang ang Local Government Units upang tulungan ang mga apektado ng bagyo.

“The initial assessment of the extent of the devastation left by Paeng is already profoundly disheartening, and recovery is expected to be a heavy undertaking — but the Marcos administration’s priority now is to provide immediate assistance to affected families,” dagdag ni Duterte. (Eralyn Prado)