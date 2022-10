Bilibid middleman sa Percy slay sinupot

Ni Nancy Carvajal

SINUPOT.

Ganito inilarawan ng isang gang leader kung paano pinatay ng limang preso ang tinaguriang middleman na si Jun Villamor sa loob ng kanyang selda sa New Bilibid Prisons dahil na rin umano sa utos ng mga jail officer na malapit kay General Gerald Bantag, ayon sa isang source na pamilyar sa imbestigasyon.

“Sinupot. Binalutan ng plastic sa ulo. Ilang minuto lang daw, tapos na,” sambit ng source.

Ipinaliwanag pa ng source na kapag tinakluban o binalutan ng mahigpit ng plastic bag ang ulo ng isang tao ay maari agad itong mawalan ng malay sa loob lang ng ilang minuto.

Ang apat na prison gang leaders na dinala sa National Bureau of Investigation noong Miyerkules ng gabi ay nagbigay ng magkahiwalay na pahayag sa mga imbestigador ngunit pare-parehong itinuro ang hindi bababa sa dalawang opisyal ng Bucor na silang `nagkumpas’ para likidahin si Villamor, na ikinanta ni self-confessed gunman Joel Escorial bilang middleman para maligpit ang hard hitting broadcaster na si Percy Lapid si Percy Lapid.

“These Bucor jail guards are known to be close associates of General Bantag. Bitbit niya sa Bucor,” saad pa ng source.

Sa kanilang mga pahayag, iginiit ng mga preso na ang pagpatay kay Villamor ay personal na inutos sa kanila ng mga opisyal ng Bucor. “It was a person to person order by the Bucor officers to the gang leaders.”

Dagdag pa ng source, posibleng ramdam na ni Villamor na maliligpit siya lalo na’t sinabihan ang iba pang preso na malapit sa kanyang selda na pansamantalang lisanin ang lugar.

“It was at that moment, that Villamor sent the message to his sister with the names of the gang leaders as responsible if he died,” dugtong ng source.

Nauna nang sinabi sa inilabas na autopsy ng NBI na walang nakitang physical at external injuries kay Villamor.

Sa inilabas ding independent autopsy na isinagawa ni Forensic pathologist Dr. Raquel Fortun ay lumalabas na namatay umano sa “plastic bag suffocation” si Villamor.