Belle hindi peke ang pagmamahal kay Donny

Ang loveteam ng DonBelle nina Donny Pangilinan at Belle Mariano ang magsisimula para sa Star Cinema na mapanood na sa mga sinehan. Ang kanilang pelikula na “An Inconvenient Love.”

“Of course, we’re very grateful po to Star Cinema for giving us the opportunity to star in this movie. And I’m very proud of what we created because I know, we gave our very best in this movie,” sabi ni Belle.

Todo ang hiyawan ng mga fans sa ginanap na media conference kada sagot ng dalawa. At pareho rin sila na naniniwalang hindi dapat maging inconvenient ang love, lalo na raw kung true love.

Sa tanong kung hindi ba sila napi-pressure dahil ang mga fan nila, talagang sila ang gusto na maging in a relationship na.

Sabi naman ni Belle, hindi naman daw sila napi-pressure dahil very genuine naman daw sila sa kung ano talaga ang pinapakita nila sa mga ito.

“What you see is what they get po,” sey niya.

Conservative way of panliligaw pa rin daw ang gusto ni Belle. Tulad ng umaakyat ng ligaw sa bahay. Mukhang swak naman sila dahil si Donny, hindi lang akyat ng ligaw ang style, very old style na sumusulat ng love letter pa rin daw siya.

Ang An Inconvenient Love ay mapapanood na sa mga sinehan simula sa November 23.

Angelica dusa sa pag-aalaga kay baby Amila

Nagpasalamat ang bagong mommy na si Angelica Panganiban dahil sa mga nag-response sa paghingi niya ng “help.”

Nag-post kamakailan si Angelica sa kanyang Instagram stories dahil ang anak niya raw na si baby Amila Sabine Homan ay hindi natutulog halos kung kailan gabi at ayaw magpalapag sa crib.

Obviously, maraming sumaklolo sa actress at nagbigay ng tips sa kanya. Ngayon daw, ang sey pa niya, “independent” na ang anak.

Aniya, “Ang tagal na nyang independent tonight. Mga 2 hours na. Usually umiiyak siya everytime na ihihiga namin sa crib. Thanks mommas.”

At sabi nga niya, “Salamat sa mga kaibigan na nag-suggest ng night bath.”