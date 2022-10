Ang authentic na spaghetti carbonara ni Chef Joy

Si Evelyn Josephine Rodriguez Sol III o mas kilala bilang si Chef Joy ay isa sa mga unti-unting nakikilala na chef. taong 2011 nang ipasya nya na pasukin ang larangan ng kulinarya at itatag ang kanyang catering business na Casa del Sol Catering.

Pero sino nga ba si Chef Joy? Si Chef Joy ay anak ng isang engineer sa Quezon City Hall at ang ina naman nya ay isang teacher sa La Huerta, Paranaque subalit tumigil nang ito ay magpakasal, upang matutukan nang husto ang pamilya nya.

Si Chef Joy ay Loyalty Awardee ng St. Paul’s College of Paranaque at graduate ng BSC Major in Marketing Management sa St. Scholastica’s College sa Maynila.



Nagtrabaho sya bilang teller sa Prudential Bank mula 1995 hanggang 2005. Naging sekretarya sya ng Union at tumakbo bilang Presidente pero ‘di pinalad. Ang bangko ay nagmerge with BPI at si Chef Joy ay nakapagtrabaho pa pagkatapos magsanib ang dalawang banko bilang Preferred Banking Sales Associate ng 4 taon. Hanggang sa maisipan nya na mag-resign na at tutukan ang kanyang hilig ang pagluluto. Taong 2011 nang itayo ni Chef Joy ang Casa del Sol Catering kasama ng kapatid nya na si Chef Nap (Na feature natin si Chef Nap noong October 16, 2022 dito rin sa ating Column)

Itinaguyod nilang magkapatid ang catering business nila. At nung panahon din na iyon ay kumuha si Chef Joy ng certification sa TESDA. Siya ay kumuha ng Food and Beverage Management NC2, Commercial Cooking NC2 (ngayon ay Cookery NC2 na) at Bread and Pastry Production NC2. Ang dahilan niya ay kailangan makita ng mga tao na nakapag aral siya ng culinary at tunay na isang Chef. Nang sa gayon ay para magtiwala sa kanya ang mga kliyente sa catering business niya. Aniya, mahalaga talaga kapag may NC2 ka kasi doon malalaman na competent ka talaga sa pinili mong karera.

Naging trainer si Chef Joy at nakapagturo sa St. Peregrine Institute, sa Banalo, Bacoor, Cavite noong 2016 at nag concentrate sa TESDA noong 2019.Sa kasalukuyan ay bahagi na muli siya ng nasabing institution. Itinuturo nya ang Cookery NC2, Food and Beverage Service NC2 at Bead and Pastry Production NC2 sa Senior High School Department. Nagtuturo din sya ng Organization and Management sa ABM Students.

Dahil sya ay talagang hilig ang magluto, nakapag guest sya sa mga sikat na TV shows gaya ng Unag Hirit, Ijuander at sa KMJS. Kinabukasan ng pag air daw ng KMJS, si Chef Joy ay lalong ma’s nakilaa . May mga hindi niya kilala na lumalapit sa kanya at sinasabing napanood siya sa programa ng KMJS.

Nang ginimbal ng pandemic ang mundo, isa ang pamilya ni Chef Joy ang labis na naapektuhan. Naging hamon sa katatagan nya ang pandemyang iyon. Subalt nanatiling matatag ang kanyang pananampalataya sa Diyos at nang humupa nang kaunti ang pandemic, si Chef Joy ay nakapag turo ng JDVP (Joint Development Program)sa Bernardo College, Las Pinas at Asia Source College. nagconduct ng training ng Cookery sa Olivarez College sa Paranaque din.

Bilang taga Paranaque, likas na nakahiligan nya talaga ang pagluluto at kanyang binigyag pansin ang pasta. Lumilikha sya ng mga pasta dishes with a twist, ika nga. Sya ay nakilala sa ginagawa nyang Carbonara. Subalit ano nga ba ang pagkakaiba ng kanyang Carbonara kumpara sa nakaugalian na nating Carbonara?

Ang ginagawa nyang carbonara ay pinamamantikaan nya ng bacon at minimal lang ang gamit ng cream. Aniya, ang tunay na carbonara ay di ginagamitan ng cream. Olive oil at eggs lang ang gamit. Pero dahil yan ang nakasanayan nating lahat, binawasan nya na lang ang paglalagay ng cream. Sa Italia daw kasi, Italian Bacon ang ginagamit, ang Pancetta. At dahil mahirap maghanap nun sa Pilipinas, ginagamit nya na lang ang mga common bacon natin dito.

Naging bahagi din si Chef Joy ng launching ng A Taste of Paranaque noong 2016 kasama si Chef Boy Logro. Isa rin sya sa naging hurado ng Las Pinas Food Festival ni Senadora Cynthia Villar mula 2014 hanggang 2018.

Si Chef Joy ay ‘di naniniwala na kailangan na nakikita ka sa TV o sa mainstream media para masabing celebrity chef. Aniya, kapag ang pamilya mo at mga taong mahal mo sa buhay ay nagustuhan talaga ang luto mo, masaya sila at masaya ka rin sa kinalabasan, isa ka nang celebrity chef sa mga mata ng mga humahanga sa galing at sarap ng iyong mga ginagawa . Dahil ang pamilya mo ang totoong magsasabi kung masarap o hindi ang luto mo, hindi ang ibang tao.

Kaya naman tunay ng isang sikat na Chef si Joy kaya Pasikatin pa Natin Siya para mas marami pang tao ang makatikim ng kanyang mga pagkain.