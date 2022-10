2 most wanted sa Cavite, nakalawit

ARESTADO ng Cavite Police ang nasa listahan ng Rank No. 1 at 7 Most Wanted Person at dalawampu’t-apat na iba pa sa “Oplan Pagtugis” sa magkakahiwalay na lugar sa lalawigan ng Cavite Sabado ng hapon.

Sa ulat, alas-3:40 kamakalawa ng hapon nang arestuhin sa bisa ng warrant of arrest si Marlon Nacario y Concepcion sa Brgy Sabang, Naic Cavite dahil sa kasong Attempted Murder.

Si Nacario ay Rank No. 1 MWP Municipal Level sa nasabing bayan.

Lumuwas naman ang mga operatiba ng Roxas City Police Station sa Tanza, Cavite upang isilbi ang warrant of arrest laban kay Mark Uy y Curtado na inaresto sa BJMP Tanza, Brgy Amaya 2, Tanza, Cavite alas-3:30 Sabado ng hapon dahil sa kasong Robbery with violence against or intimidation of persons (2 counts). Si Uy ay Rank No. 7 Most Wanted Person City Level sa Roxas City

Samantala sa ulat ng Cavite Police Provincial Police Office (PPO), nagsagawa ng Oplan Pagtugis kontra wanted person sa pagitan ng alas-4:30 kamakalawa ng madaling araw hanggang alas-5:30 Sabado ng hapon sa anim na Lungsod at walong bayan, sa lalawigan ng Cavite na nagresulta sa pagkakaaresto ng dalawampu’t-apat na mga MWP. (Gene Adsuara)