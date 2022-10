Sikyo na umastang lespu, huli sa boga

Patong-patong na kaso ang kinakaharap ngayon ng isang security guard makaraang makumpiskahan ito ng baril matapos magpakilalang pulis sa tinakasan niyang checkpoint sa Malabon City kahapon.

Sa ulat, sinampahan ng mga paglabag sa Republic Act 10591 (illegal possession of fire arms and ammunitions ), Resistance and Disobedience to a person of Authority at Illegal Use of Uniform Insignia Article 179 ng Revised Penal Code (RPC) ang suspek na si Mark Joseph Pelayo, 35, may live-in partner at residente ng No. 016 Gate 17, Parola Compound sa Tondo, Maynila.

Sa imbestigasyon ni PSSg. Mardelio Osting ng Station Investigation Unit (SIU), nagsasagawa ng checkpoint ang mga tauhan ng Sub-Station 3 (SS-3) sa pamumuno ni Deputy Commander P/Lt. Joseph Alcaraz sa harap ng 7/11 store sa M.H. Del Pilar Avenue sa kanto ng Yanga St., sa Barangay Maysilo nang dumaan ang naka-motorsiklong suspek bandang alas-3:45 ng madaling-araw.

Gayunman, hindi ito huminto at pinaharurot pa ang sasakyan patungong Barangay Tinejeros. Nang makorner, nakipagmatigasan pa ang suspek sa mga pulis at nagpakilalang pulis din. Nagpakita ito ng isang cal. 9mm pistol, magazine na may 10 bala pero wala namang naiprisintang mga dokumento.

Nakuha din sa compartment ng motorsiklo nito ang uniporme ng pulis at nang mapatunayang bogus ito ay saka siya dinala sa presinto at ikinulong. (Orly Barcala)