Sarah kinabog sina Nadine, Julie sa NYC billboard

PUMALOY

Kinabog ni Sarah Geronimo lahat ng mga Pinay singer na nagkaroon ng giant digital billboard sa Times Square, New York City.

Hindi pa man nailulunsad ang comeback single na “Dati-Rati” ni Sarah ay binalandra na agad ng Spotify ang photo niya sa NYC.

Si Sarah ang October featured artist ng Spotify sa kanilang “Equal” campaign, kung saan kinikilala ang music contribution ng mga female singer na merong mga kanta sa nasabing music platform.

Ngayong Oct. 29 pa lang lalabas sa social media ang music video ni Sarah, kaya kahangahanga ang karisma niya sa isang international music media platform.

Hindi gaya ng iba na ilang linggo o buwan muna ang dumaan bago nabigyan ng pagkakataong magkaroon ng higanteng billboard.

Ang iba ay nag-ipon muna ng mga libo, o milyong stream, download, view, para sa Spotify digital ad.

Well, ang naitala ni Sarah sa Spotify, lalo na ng kanta niyang “Tala” ang naging basehan para ilagay siya sa Times Square.

Well, bagamat mas naunang nagkaroon sina Julie Anne San Jose, Nadine Lustre, KZ Tandingan, na magka-billboard sa NYC, iba talaga si Sarah.

META: Ambassador ang labeling kay Sarah Geronimo ng Spotify para sa Equal Philippines campaign. Chika ng marami, kinabog talaga niya sina Julie Anne, Nadine, KZ, ha!

***ss

Pinaiyak, sinorpresa ni Ogie Alcasid ang kanyang ina, sa 90th birthday nito. Pinoste ni Ogie sa Instagram ang mga larawan na kuha sa garahe ng bahay ng mommy ni Ogie.

Makikita ang bagong SUV car na may ribbon pa. At sa kasunod na photo ay ang pagiging emosyonal ng mommy ni Ogie na nagpupunas ng tissue.

Walang dudang nagulat, inalusaw ang puso ng ina sa regalo ni Ogie.

“Mommy receives her early birthday present for her 90th. Love you so much,” sabi ni Ogie

META: Kahanga-hanga talaga si Ogie Alcasid bilang kaibigan, pero mas kahanga-hanga siya bilang anak. Naiyak sa tuwa ang nanay ni Ogie sa surpresa niya.

Sunshine mahal pa rin ng politiko

Nagparamdam ng pagmamahal si San Juan City Councilor Macky Mathay sa dating girlfriend na si Sunshine Cruz, sa post nito sa Instagram.

Caption ang palipad-hangin ni Macky na nagbanggit sa pangalan ng aktres.

“I’ll always love the sand, sea and sunshine!” sabi ni Macky.

Kasunod nito ay ang pagbahagi ng rason kung bakit nasa Camarines Sur siya kasama ang team ng San Juan para sa seminar sa ‘Environment Protection, Gender Sensitivity. Eco Tourism at Mental Health Awareness’.

Nakuha agad ng mga netizen ang palipad-hangin ni Macky kaya inulan ito ng tukso at pinayuhang huwag tumigil nang panunuyo kay Sunshine hanggang magkabalikan sila.