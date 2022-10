Santo ng mga desperado

Si Judas na kilala sa taguring Tadeo na ang ibig sabihin ay ‘malakas ang dibdib’ ay anak ni Cleofas at kapatid ni Santiago ang bata, na kamag-anak ni HesuKristo.

Si San Judas Tadeo ang sumulat ng isang Epistola sa Bagong Tipan laban sa mga Gnostics na tumutuligsa sa aral ng Panginoon. Iba siya kay Judas Iscariote, ang nagkanulo kay Hesus.

Karaniwang inilalarawan si San Judas Tadeo na may dalang dibuho ni Kristo dahil siya’y kamag-anak at kamukha ni Hesus. Ang larawan niyang may dalang malaking kahoy ay tanda ng kanyang pagkamatay bilang martir.

Sa Persia o Iran ay pilinit silang dalawa ni Simon na sambahin ang mga diyus-diyosan ngunit nang lumapit sila’y biglang nangatumba at nasira ang mga rebulto.

Si San Simon Zelotes ay isang masugid na na tagasunod ng batas ni Moises. Iba siya kay Simon Pedro at Simeon na anak ni Cleofas. Naglakbay si Simon sa Egypt, Mesopotamia at Persia kung saan siya nilagari nang buhay.

Sina San Simon at San Judas Tadeo ay nabibilang sa mga di-masydong kilalalang mga Apostol ng Simbahan. Pinagsama ang Pista ng dalawa sa iisang araw dahil sabay silang nag-alay ng buhay para sa pananampalataya.

Sa dalawang magigiting na alagad, mas kilalala si San Judas dahil sa bansag ng Simbahan bilang “Saint of the Impossible”— orihinal na titulo ng mga Italyano para kay Santa Rita ng Casia.

Walang nakaaalam kung paano nalipat kay San Judas ang parangal ngunit sa tantiya ng Simbahan, may kinalaman ang mga Amerikano na lumuhog sa santo noong panahon ng Great Depression noong 1920’s.

Dahil sa di mabilang na biyaya ng langit sa pamamagitan ni San Judas Tadeo kumalat sa buong mundo ang debosyon sa kanya at nananatili hanggang ngayon ang kabantugan ng ‘Pintakasi ng mga Desperado.”

San Simon at San Judas Tadeo, Ipanalangin Ninyo kami!