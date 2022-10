Ruffa pinagmalaking mabango, sariwa ang ‘bulaklak’

Sa wakas ay na-launch na ang bonggang-bonggang negosyo ni Ruffa Gutierrez, kasama ang business partner niyang super sexy, ganda na si Maricor Flores, ang ‘Gutz & Glow’.

At ang bongga ng launching nila na ginanap sa Hilton Hotel Manila, Newport City, Pasay.

At super positive sina Ruffa, Maricor, na magiging positibo ang negosyo, at malaking tulong nga sa kababaihan, lalo na sa mga OFW.

Well, ano nga ba ang ‘Gutz & Glow’?

Ito nga ay lifestyle brand na tulad ng Butt and Body Scrub, Disinfectant Hand Soap, Feminine Lightening Spray Mist, Luminous Hand Cream, Lustrous Hand Sanitizer, Blazing Hand Sanitizer, Makeup Remover Wipes, and Intimate Feminine Wipes. In short, dagdag na produkto para maging malinis ang katawan, lalo na ang bulaklak ng mga babae.

Sabi ni Ruffa, paborito niya sa lahat ang butt scrub, at siyempre ang feminine spray, para kahit saan daw magpunta ang isang babae, fresh pa rin ang intimate part na `yon.

“It’s very important, kasi it doesn’t mean na dahil hindi siya kita, hindi na natin siya aasikasuhin. For me, importante na malinis tayo sa katawan.

“I use it everyday. Palagi kong dala. We also have feminine wipes. So, kung wala ka sa bahay, palagi ka pa ring fresh ang glowing,” kaaliw na chika ni Ruffa.

Bilin nga ni Ruffa, hindi lang dapat ang mga kamay ang palaging malinis at mabango, dapat pati na rin `yon.

Ang kaibigan daw niyang si Karla Estrada ay gumagamit na rin ng feminine spray.

“Ask na lang her why! Pero talagang mabango siya,” sabi ni Ruffa.

Puring-puri naman si Ruffa ng kanyang mga kasosyo, dahil wala raw kiyeme, straightforward, na kung ano ang gusto, `yun ang nasusunod, lalo na sa ikagaganda, ikabubuti ng negosyo.

“Very hands on kasi ako, talagang tinututukan ko. Pinapa-approve talaga nila sa akin. I wanna make sure na ang brand, talagang hindi kami mapapahiya,” sabi pa ni Ruffa.

Oh, hayan ha, ang pag-aalaga sa pamamagitan ng pagdilig ng feminine spray ang sagot para manatiling mabango, sariwa ang bulaklak, ha!

Plano raw ni Ruffa na alukin si Herbert Bautista na maging distributor nila. Na ngayon pa lang, dagsa na nga ang mga nag-apply para maging kasosyo nila bilang mga distributor.

Bongga!