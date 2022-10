Romualdez iraratsada digitalization law sa Kongreso

Bibigyang prayoridad ng Kamara ang pag-apruba sa panukalang batas ukol sa digitalization upang mapabilis ang mga proseso sa gobyerno.

Ayon kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez, binuo ng House committee on information and communications technology na pinamumunuan ni Navotas Rep. Tobias Tiangco ang isang technical working group (TWG) upang pagsamahin ang panukalang E-Governance Act at E-Government Act na kasama sa priority legislative agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

Pinamumunuan ni Davao Oriental Rep. Cheeno Miguel Almario ang TWG.

“I have asked the committee to submit a report as soon as possible so we could expedite plenary approval of the consolidated bill,” sabi ni Romualdez.

Nauna ng nanawagan si Pangulong Marcos sa Kongreso na agad ipasa ang mga panukala kaugnay ng digitalization upang makasabay ang bansa sa digital economy. (Billy Begas)