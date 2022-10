Rabiya inampon mga beki na biktima ng scam

Maganda na, may mabuti pang puso si Rabiya Mateo na napatunayan nang mag-alok siya ng tulong sa mga beki na sabi-sabi ay na-scam ng dapat sana ay tutuluyan nila habang nasa Maynila.

Mula pa sa Baguio City ang mga ito na dumayo upang sumali sa isang pa-contest.

“BGC area! Mabuhay! Yung Baguio Queens kasama yung reigning queen na scam ng AirBnB nila. Walang matuluyan kahit pag-aayusan lang for Drag Cartel mamaya. They need help,” post ni Peabo Bryson P. Orilla sa Facebook nitong Huwebes.

Suwerteng nabasa ito ni Rabiya, sabay comment dito sa post.

“Ilan po sila?” tanong beauty queen.

“5 po kami,” reply naman nito sa kanya.

At nag-offer nga si Rabiya na puwede silang tumuloy muna sa kanya pansamantala.

“They can stay at my place sa bgc. Not that big pero they are welcome po,” komento ni Rabiya bilang tugon sa panawagan na iyon.

Tinanggap naman ng mga drag queens mula sa Baguio City ang alok ni Rabiya. Nagbigay rin sila ng mga update sa status nila habang nasa kalinga ng beauty queen.

“Rabiya Mateo Thank You dahil sinabihan mo ko ng maganda. At siyempre for helping our Poison Wednesdays Drag Cartel Baguio Queens na maki stay. Update #PeaboNatics na kay Rabiya na sila… Say thank You to Miss Universe PH Rabiya!!!” post ng pasasalamat pa nito.

“Update!!! #PeaboNatics Poison Wednesdays Drag Cartel Queens Safe na sila!!! Thank You Rabiya Mateo for the help. Thank you din sa mga nag offer. I love you all,” dagdag pa nitong update kungsaan kasama na nila si Rabiya sa isang video.

Kita sa video na nasa unit na ni Rabiya ang mga beki, na tuwang-tuwa dahil natulungan na sila, nakapiling pa nila ang beauty queen.

Wala rin silang pagsidlan ng saya at pasasalamat para kay Rabiya.

Si Rabiya ay host din ng “TikToClock” ng Kapuso network. (Batuts Lopez)