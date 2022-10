Quincy Miller, Jeron Teng pakners sa pagpapasabog

Mga laro ngayon: (Ynares Center)

NAGTULONG sina Jeron Teng at import Quincy Miller sa mainit na pagsisimula ng Converge FiberXers tungo sa 130-117 panalo kontra TNT Tropang Giga sa first game ng 2022 PBA Commissioner’s Cup sa Araneta Coliseum, Biyernes.

Nagtala si Teng ng 22 puntos, 8 rebounds at 5 assists para tanghaling Best Player of the Game, habang mainit rin si Miller na may 38 puntos, 19 rebounds at 5 assists upang itulak ang Converge sa ikatlong pwesto sa pagkolekta ng three-game winning streak para sa 4-2 kartada.

Ibinuhos ng Converge ang walong tres sa unang yugto kung saan itinala nito ang season-high na 43 puntos sa isang quarter habang nilimitahan ang TNT sa 24 puntos lamang para sa 17 puntos na abante, 43-24.

Tumulong din sina Aljun Melecio na may 20 puntos, 1 rebound, 3 assists at 1 steal kasama si Justin Arana na may 14 puntos, 10 rebounds, 4 assists at 1 block.

Si Mike DiGregorio ay mayroon din 13 puntos at 1 assist.

Ibinigay ni Miller sa kanyang tres ang pinakamalaking abante ng FiberXers sa 35 puntos sa 7:38 minuto sa ikatlong yugto, 91-56. Mayroon itong siyam sa 21 naipasok sa 28 na tira ng Converge.

Si Miller ay nagtala nakaraang laro ng 9 blocks na pinakamarami sa isang laro sa liga sa nakalipas na 14 taon. (Lito Oredo)